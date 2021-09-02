Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'dan bomba itiraflar! Arkasında kim var?
ÇİFTLİK Bank'ta onbinlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçtıktan 3 yıl sonra Türkiye'ye teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden bomba itiraflarda bulundu. Aydın, Çiftlik Bank sistemini kurduğu günden yurt dışına kaçış sürecine, arkasındaki güçlerden kendisinden haraç isteyen terör örgütüne varana kadar her şeyi açıkladı.
Türkiye onu kurduğu çiftlik bank vurgunuyla tanıdı. 2016 yılında kurduğu sisteme para kazanma hayaliyle 77 bin 843 kişi 511 milyon lira yatırdı. Bir anda Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelmişti. Sisteme para yatıranlar paralarını geri alamadı. Mehmet Aydın Mart 2018’de Uruguay’a kaçtı. Daha sonra da Brezilya’ya geçti.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın tam 3 yıl sonra bir video yayınlayarak teslim olacağını açıkladı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 1 Temmuz 2021 günü Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim oldu. Aydın teslim olduktan 4 gün sonra Türkiye’ye getirildi.
Cezaevinden ilk kez konuştu
Mehmet Aydın’ın hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 77 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 14 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi’nden tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun sorularını yanıtladı. İşte Mehmet Aydın’ın ilk kez açıkladığı bomba itirafları...
Sözümü tutamayacağımı anlayınca...
-Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu?
-İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, gurup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurt dışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım.