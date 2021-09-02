Çiftlik Bank Tosuncuğu Mehmet Aydın'dan bomba itiraflar! Arkasında kim var?

Sözümü tutamayacağımı anlayınca...

-Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu?

-İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, gurup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurt dışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım.