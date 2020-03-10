Çiftliğini Adana'da kurdu üniversiteli gelinleriyle ayda 30 bin lira kazanıyor
ADANA'da Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri ile yetiştirdiği horozların Arap ülkelerine satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.
Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Tüy, vücut yapısı, bacaklarındaki kusursuzluk ve üretimi ile horoz tutkunlarının gözdesi olan Türk Asil Hint Horozlarının tanesi 100 dolar ile 5 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Horozuna 55 bin lira teklif ettiler satmadı
Türkmen ailesinin 500 horoz ve yaklaşık bin civciv ile Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirdiği yatırım, görenleri şaşırtıyor. Türkiye’de çapında düzenlenen horoz güzellik yarışmasında 5 yıl üst üste ülke şampiyonu olan Samsunlu isimli horoz, 55 bin lira teklif edilmesine rağmen üretim için satışa sunulmuyor.
100 dolardan 5 bin dolara kadar satarım
Türkmen, ürettikleri horozlarının dövüştürülmediğini, hiç birinde yara ve darbe olmadığının altını çiziyor.
Kozan'ın Hacıahmetli mahallesinde evinin tüm çevresini horoz çiftliği yapan Ramazan Türkmen, “Beni Türkiye’de Şalvarlı Ramazan olarak bilirler. Bu horozlar bizim Türk Asil Hint Horozumuz. Kuveyt, Bahreyn, Irak’a satıyorum. Ben bunu üretirim 100 dolardan 5 bin dolara kadar satarım. Ben çiftçilik yaptım, hayvancılık yaptım hepsinden zarar ettim. 3 tane üniversite mezunu gelinim var, hepsi işsiz. Bu işi yapıyorlar. Yumurtasını topluyorlar, civciv çıkarırlar satarız. 500 horozum var, bine yakın civcivimiz var” dedi.
Ortadoğu’ya 2020’de 300 bin liralık horoz satışı gerçekleşti
Bu yıl 250-300 bin liralık yurt dışına horoz satışı yaptığını kaydeden Ramazan Türkmen, “Ben bu sene en az 250 -300 bin liralık horoz verdim. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Lübnan’a. Ben bu işi büyütüp daha da profesyonel olmasını istiyorum. Bize bunun aylık getirisi en az 30 bin TL. Brezilya’dan horoz getiriyorum, Türk Adil ile çiftleştiriyorum. Çok şahane horoz çıkıyor. 5 bin dolara satılıyor. Tayland’dan getiriyorum, Türk asille çiftleştiriyorum 100 dolara satılıyor. İyisini bulduğumuzda getirisi daha çok oluyor” diye konuştu.