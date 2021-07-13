Çiftçiler Tuz Gölü'ne bent çekince yavru flamingolar öldü

Önceki yıllarda da kanallara boru atarak çiftçilerin tarlalarına su çektiğini anlatan Tunç, "DSİ'ye başvurdum, şikayet ettim. Bir sonuç çıkmadı. Yaptırım olmayınca kanallara bent çekilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır Flamingo ölümleri oluyordu. Şu an hiçbir şekilde su akmayan Tuz Gölü'nde yavru flamingoların hepsi öldü" ifadelerini kullandı.