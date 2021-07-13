Çiftçiler Tuz Gölü'ne bent çekince yavru flamingolar öldü
Çiftçilerin Tuz Gölü'ne bent çekip su akışını kesmesi üzerine flamingo yavrularının hepsi öldü. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, "Ne kadar şikayet ettimse de sonuç alamadım" diye tepki gösterdi.
Tuz Gölü'ne giden su kanallarına bent çeken çiftçiler, iki ana arterden su akışını engelledi.
Yaklaşık bir haftadır gölde Flamingo ölümleri yaşanıyordu.
Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, göldeki bütün flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi.
Önceki yıllarda da kanallara boru atarak çiftçilerin tarlalarına su çektiğini anlatan Tunç, "DSİ'ye başvurdum, şikayet ettim. Bir sonuç çıkmadı. Yaptırım olmayınca kanallara bent çekilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır Flamingo ölümleri oluyordu. Şu an hiçbir şekilde su akmayan Tuz Gölü'nde yavru flamingoların hepsi öldü" ifadelerini kullandı.