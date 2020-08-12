Çift başlı buzağı şaşırttı Endonezya'da köylüler görmek için sıraya geçti

Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri şaşırttı. Çift başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor.