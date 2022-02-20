Ciciş Esra Ersoy ahlaksız teklif mesajını ifşa etti: Kocam seninle birlikte olmak istiyor
Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçisinin ahlaksız teklifini ifşa etti. Bir takipçisi, "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı. Mesajı gören Esra Ersoy, "Şaka gibi" diyerek hikayesinde paylaştı.
Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçisinin ahlaksız teklifini ifşa etti. Esra Ersoy'un paylaştığı hikayesine yanıt veren kadın takipçisi, "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı.
Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti.
Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı.
Mesajı gören Esra Ersoy, "Şaka gibi" diyerek hikayesinde paylaştı.