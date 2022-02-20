Ciciş Esra Ersoy ahlaksız teklif mesajını ifşa etti: Kocam seninle birlikte olmak istiyor

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçisinin ahlaksız teklifini ifşa etti. Esra Ersoy'un paylaştığı hikayesine yanıt veren kadın takipçisi, "Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı.