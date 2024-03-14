CHP'nin parayla imtihanı

CHP'lilerin övündüğü, öncesinde de öyle olan kanı parasal konularla içiçe olmamış olmalarıydı. Son dönemde bu algı rafa kalktı. Öyle ki 90’lı yılların başlarında patlayan skandal, İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel’in kurumun ihalelerini paravan olarak kurduğu şirketlere vermesi bile bugün ki yaşananların yanında anlamını yitirdi.

Her partide olan müheahhitler CHP içinde boy göstermeye başlayınca iş zıvanadan çıktı. CHP’nin klasik "dürüst" algısı yerle bir oldu, yıkıldı.

Son yıllara bakıldığında;

CHP’yi destekleyen medya oluşturmak,

Kurultay kazanmak için yapılan akçeli işler,

Kurulan televizyon kanallarında, açık oturumlarda militan kılıklı gazetecilere aktarılan paralar,

650 milyon liranın verildiği medya organı,

Bu medya organında kimlere ne kadar maaş verildiği,

Açıktan Odatv adı geçiyor,

CHP'de de paranın takibi yapıldığında hep aynı adres karşınıza çıkıyor. Yakın zaman önce önce yapılan İstanbul İl Kongresi ve 4 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'na bakmak yeterli.

Kurultay sürecinin içinde "delege borsası" oluştuğu,

İçeriye eli boş girenlerin çantayla çıktığı,

Son olarak, İmamoğlu ve ekibinin karıştığı "çantalar dolusu para" meselesi.

Gündem de olan ortada kaynağı belli olmayan 15 milyon liraya açıklık getirilmeli. CHP zan altında kalmasın diye.

Ekibin kilit ismi Fatih Keleş konuyla ilgili ifadeye çağırıldı.

Soru şu

Para neden kayıt dışı bir yöntemle veriliyor?

Yasalara göre bu suç değil mi?

Bu 15 milyon liranın kaynağı İstanbul Büyükşehir mi?

Yoksa partinin müteahhitler mi?