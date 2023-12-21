CHP'nin değil İmamoğlu'nun yükselişi üzerine tüm planlar

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi ikbalini belirleyecek önemli bir yerel seçim var üç ay sonra. İmamoğlu 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmak için niyet ettiyse bu seçimi alması gerekir. İkinci plan; CHP’nin başına geçip genel başkan olmaksa muradı İstanbul’u kazanması kaçınılmazdır.

İmamoğlu durumun farkında o nedenle oldukça stratejik davranıyor. İttifak kurabileceği her kesimle dirsek temasında, ittifak konusunda mesafeli olan parti ye de böl, parçala yönet taktiğini uyguluyor.

Akşener 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na büyük destek verdi. İYİ Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 8’di, şimdilerde biraz daha az. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açık ve net bir şekilde kendi adayını çıkaracağını söyledi. Kısaca İYİ Partiden size oy yok dedi.

CHP’nin Alevi seçmeni; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı kaybetmesinin siyasi mimarı olarak Ekrem İmamoğlu’nu görüyor.

Alevi seçmen açısından ikinci sorun CHP’nde Alevi ilçe belediye başkanları var. O ilçe belediye başkanlarının aday gösterilmeyecek olması konuşuluyor. Böyle bir durumda Aleviler, CHP’yi destekler mi?

Diğer bir sorun da Genel Başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen belediye başkanlarının durumu var. Yerel seçimlerde belediye başkanlarının şahsi oylarının yanında, Partiye değil, adaya oy veren seçmen kitlesi var. Böyle bir senaryoda CHP yine oy kaybeder.

İstanbul özelinde Trabzonluların hakimiyeti var. Hem de seçimin kaderini etkileyecek kadar güçlü. Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde HDP’yle yakın temas etmesi Karadenizlileri de oldukça rahatsız etmişti. CHP-DEM ittifakı gerçekleşirse milliyetçi damarı yoğun olan Karadenizliler, İmamoğlu’na oy vermeyebilir büyük ihtimalle…

Özgür Özel’in il bazlı seçim işbirliği teklifinden sonra DEM yeniden toplandı. Batıda büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında aday çıkarmama kararı aldılar. DEM İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek. DEM, İstanbul’da iki belediye başkanlığı istemekle kalmadı bu sayıyı dörde çıkardı. Esenyurt, Adalar, Sancaktepe ve Sultangazi’de aday çıkarma kararı aldılar. Önümüzde ki günlerde durum netleşir.

OPERASYON VAR AKŞENER

MERAL Akşener “Partimize yönelik operasyon var, buna karşı savaşacağım” dedi.

İYİ Parti’ye yönelik operasyon çekildiği net. Akşener’de bu operasyon karşısında savaş ilan etti.

Akşener, bu savaş da kazanan cephe olması için kontrolü elinde tutması gerekir. Akşener kontrolsüz bir güçle hareket ediyor, yoğun tepkiler veriyor.

Böyle bir duruş siyasetçi açısından zaafını göstermektir. Akşener, Kamuoyuna yapılanın operasyon olduğu konusunda şüphe kalmayacak şekilde ikna edip halkı yanına çekmeyi başarmalıdır.

Akşener Partisini güçlü bir şekilde sürüklemeli. Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit, Erdoğan darbelere, parti kapatmalara, hapislere rağmen partilerinin gücü sayesinde başarılı oldular.

Akşener, söylemleriyle partisini zayıflatıyor.

İmamoğlu’nun İYİ Parti’yi bölme operasyonuna karşın Akşener intikam olarak; İstanbul ve Ankara’da belediye başkan adayı çıkaracak. İstanbul’da İYİ Partinin yüzde 8 oy aldığını, bu oyun yarının dahi İmamoğlu’na gitmediği senaryoda tehlike çanları çalar.