CHP'de son 48 saat

CHP’si içinde yer alan politikacılarla siyasetçilerle kurultayı konuştum.

4-5 Kasım tarihinde Ankara Spor Salonunda gerçekleşecek 38. Olağan Kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağını söylediler.

Sohbette konuşulanlar içinde en önemlisi; ana fikir

CHP’sindeki kamplaşma, gruplaşma ve bölünme.

Herkes ayrı telden çalıyor,

Herkes fikrini açıktan söylemiyor,

Yola çıktıklarımız yolda yön değiştiriyor, ifadeleridir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl, 158 gündür Genel Başkanlık yaptığı CHP’sinde başarı bir lider olduğunu söylemek mümkün değil. 13 yılın aralıksız kaybedeni ve kaybettirenidir.

Bu kaybet-kaybet hali CHP içinde rahatsızlık oluştururken, rakibim diye ortaya çıkan Özgür Özel’in de lider olma vasıflarından yoksun olmasının yanı sıra CHP örgütlerinden de koşulsuz destek aldığı söylenemez.

Kılıçdaroğlu stratejik ve siyasi hatalar ve yanlışlar yapmış bir Genel Başkan olsa da partisine kazandırdığı büyükşehir belediyeleri var. Özgür Özel’in seçildiği bir süreçte bu büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi muhtemeldir.

Özgür Özel seçilirse, seçim sonuçları 6’lı masanın ittifakı yeniden dirilebir.

Kemal Kılıçdaroğlu;

Mayıs 2023 seçimlerinde altılı masada minicik partileri yanına çekmek adına büyük büyük vaatlerde bulunması, bu vaatleri elleriyle vermesi,

Partiye sağ seçmeni çekmek için yanlış hamlelerde bulunması,

ABD, İngiltere ve Almanya gezilerine umutla çıkıp umutsuzca dönmesi,

Ülkeye akla hayale sığmayacak miktarda sıcak para getirme teşebbüsü, böyle bir teşebbüs söz konusu olamazdı, olmadı da.

Ama bütün bunların yanında partililerden, partisinin üst düzey kurmaylarından görmüş olduğu saygısızlığı hak etmiyor.

Eleştiri hakaret içermeden yapılmalıdır. Hatta eleştiri iyidir, doğru dille yapıldığı takdirde.

Ortaya aday olarak çıkan Özgür Özel’in kitleleri sürükleyecek güçlü bir yanı enerjisi yok. O nedenle bu siyaset yarışı değişim üzerinden yürüyecek gibi görülüyor. Özgür Özel emanetçidir. Ekrem İmamoğlu izin verdiği kadar siyaset sahnesinde rol alacaktır.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra; kendisine gelen derin özgüvenden CHP Genel Başkanlığına aday olmayı düşünmüştür. Bu düşüncesini harekete geçirmek adına ilk adımı atmıştır. CHP İstanbul İl Başkanlığı için kendi adayı olan Özgür Çelik seçilmiştir. İlk raundu Cemal Canpolat dolayısıyla Kılıçdaroğlu kaybetmiştir. Özgür Çelik ve İmamoğlu’ giller kazanan olmuştur.

Özgür Çelik yaptığı açıklamada;

Genel Başkan adaylarının Özgür Özel olduğunu İstanbul delegelerinin desteklerini aldıklarını açıkladı.

“İstanbul’da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i, genel başkan adayı olarak Özgür Özel'e imza vermiştir.” Dedi.

Bu açıklamaya göre İstanbul'da sadece 11 kişinin Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusudur. Yapılan açıklama stratejik bir siyasi hamledir. Bu açıklama ve hamle üzerine İmamoğlu'nun kurultayda divan başkanı yapılması oldukça şaşırtıcı. 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultayda divan başkanlığını İmamoğlu’nun yapması; delegeye kazanma umudu vermek açısından oldukça önemlidir.

Kılıçdaroğlu’nun bu görevi İmamoğlu’na verilmesinde ki amacın parti içindeki gerilime set çekmek olduğunu düşünüyorum. Böyle bile olsa siyasi açıdan doğru bir hamle olduğu söylenemez.

Her ne kadar doğru hamleler yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi az farkla alacaktır.

Derim ben.