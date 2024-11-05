CHP'de eksen kayması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tutuklanması CHP içinde uzuncadır devam eden güç mücadelesininde safını belirledi.

CHP’sinde bir kısım DEM’le yakınlaşırken, bir kısımda kendi partisine sert muhalefette bulundu. Tabanın beklentisine cevap vermek yerine CHP’nin altı okundan biri olan Milliyetçilik ilkesine sahip çıktı.

CHP ve DEM Parti Esenyurt’ta ortak miting düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın CHP’nin otobüsü üstünde konuşma yapması, CHP içindeki milliyetçi tabanla ayrışmayı tetikledi.

Milliyetçi çizgileriyle tanınan, ülkücü gelenekten gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal,

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepkilerini büyük bir cesaretle ortaya koydular.

Hem de

Yok nezleyim,

Yok yurt dışındayım,

Yok önceden belirlenmiş programımız var demeden

Düm düz delikanlı gibi gitmek istemiyoruz, CHP’nin Milliyetçilik ilkesinin gereğidir diyerek.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan barış iklimi bir başka bahara ertelenmiş oldu. Sayın Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan da büyük destek bulmuştu. Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla birlikte gündem tamamen değişti.

Esenyurt Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrasında,

CHP bekleme moduna geçmişti.

CHP; Ahmet Özer’in PKK’yla ilişkisi olabileceği ihtimalini göz ardı etmek istemediğinden sessiz kalmayı tercih etmişti.

Sessizliği bozan İmamoğlu olmuştu. Özel de hemen harekete geçerek, Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kalmamak için Esenyurt’ta hakaretlerle dolu konuşmayı yaptı.

Oysaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşme kanalını aktive etmişti. Bu aktivasyon AK Parti içindeki küskünler tarafından desteklenmişti. CHP tarafından tam bir kabul görmesede…

CHP ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında DEM’le iş birliği yaparak Ahmet Özer’i Esenyurt Belediye Başkanı yapmasının arka planındaki siyasi hesap Ekrem İmamoğlu’nun DEM’lilerin oyuna talip olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sürecinin alt yapısını hazırlamasıdır.

Fakat DEM’in oylarının peşinde koşarken, CHP’nin oylarından mahrum kalma kısmının matematiğinin doğru yapılamadığını ortaya koydu.

CHP içinde bir dönem AK Partide yaşanan eksen kaymasının yaşandığı gün gibi ortada. CHP’nin gerçek seçmeni Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verdiği desteği kabullenmez. O nedenle siyasi kulvarda Ekrem İmamoğlu’nun az gerisinde kalan Mansur Yavaş İstanbul, Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer için yapılan eyleme katılmayarak milliyetçi duruşuyla sıçrama yaptı.