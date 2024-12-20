CHP zayıflarken, AK Parti ne durumda!

Yapılan anketlere göre CHP’de son yerel seçimlerdeki oy oranındaki yükselişin düşüşe geçtiği görülmektedir.

AK Parti’nin de düşen oylarında artış olduğu görülmektedir.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP, 1977’den sonra yüzde 38 oy alarak birinci parti çıktı. AK Parti ise 3 Kasım 2022 seçimlerinden ilk kez ikinci parti oldu.

Yerel seçimlerden sonra CHP’nin oy oranının daha da yükselmesi bekleniyordu. Çünkü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerini almış olmasından dolayı CHP seçmeninin beklentisi yükselmiş, seçmende de yüzde 40’ı aşacağız algısı oluşmuştu.

AK Parti’de ise oylardaki erimenin sebep ve sonuçları üzerinde çalışmalar yapılmış. Teşkilatların toparlanıp yeniden yükselişe geçmesi için gerekli telkinlerde bulunulmuş, teşkilatlara taze kan enjekte edilmişti.

CHP’nin aldığı oyları koruyamaması, CHP’ne verilen emanet oylara sahip çıkılamaması, CHP’nin ancak 5 ay birinci parti olma özelliğine sahip çıkması, CHP’nin oylarının yüzde 27’nin altına düşmesi, AK Partinin oylarının yüzde 34’ü bulması,

CHP son yerel seçimde Türkiye’yi yönetmek için halkın büyük çoğunluğunun oylarını almıştı.

Tam 47 yıl sonra ilk kez yüzde 38 oy alarak birinci parti olmuştu.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in siyasi hayatındaki bu başarı iktidara yürüyebilirdi. Beklenti bu yöndeydi.

Fakat beklenen olmadı iktidara yürümesi beklenen CHP yerlerde sürünmeye başladı. CHP kemikleşmiş oyuna gerine döndü.

CHP’nin oylarındaki erimenin sebeplerine bakacak olursak;

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in siyasi duruşu CHP seçmeninin beğenisine hitap etmedi,

“Papanın Müslüman olma ihtimali, Özgür Özel’in CHP’sini iktidara başarıya götürme ihtimalinden daha yüksek” diyenler,

Bir kısım CHP’li seçmen; Sayın Özel’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı AK Parti Genel merkez ziyaretinden çok rahatsız,

CHP Genel Başkanı Sayın Özel siyasi okumaları doğru yapamadı. Beklentiye cevap veremedi.

CHP’nin başarısızlığının temelinde öncelikle toplumla ilişki kurmadaki başarısızlığı var.

Bu toplumun değer yargıları koşulsuz kabul görmekten yanadır.

CHP özellikle sağ seçmenin teveccühünü kazanmak için bazı politik öneriler geliştirdi. Mesela başörtüsü konusunda özgürlükçü bir tavır sergilediğini göstermeye çalışırken diğer taraftan da kendi seçmen kitlesinin tepkisini hesaba katamadı. Elindekinden de oldu.

Bir de tüm bunlara CHP’nin Suriye politikasındaki duruşu,

CHP’sindeki cumhurbaşkanlığı tartışmasında ‘Ekrem İmamoğlu mu cumhurbaşkanı adayı olacak, Mansur Yavaş mı’ tartışması partiyi bir farklı kutuba ayırdı.

Özgür Özel partide birlik ve bütünlüğü sağlayamadı.

Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü parti içi muhalefet nedeniyle, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cepheleri açıldı.

Söylem ile eylem arasında ciddi makas oldu.