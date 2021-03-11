CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnafı ziyaret etti

Sivaslı'da eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Şafak, “A, b, c partisi ayırmaksızın herkese kucak açıp, eşit hizmet sağlıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da “Güzel, hiçbir ayrım yapmaksızın güzel olmuş. Bir belediye başkanına yakışan da budur, kendi halkı arasında eşit hizmet vermek, hiçbir ayrım yapmamak güzel bir şey” yanıtını verdi.