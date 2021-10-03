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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve bazı partililerle Abant Gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, fotoğraf makinesiyle doğanın ve tatilcilerin fotoğrafını çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve bazı partililerle Abant Gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için Abant'ta bulunan Kılıçdaroğlu, kahvaltı öncesinde Abant Gölü'ndeki 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda partililerle yürüyüş gerçekleştirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, fotoğraf makinesiyle doğanın ve tatilcilerin fotoğrafını çekti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Abant Gölü'nde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti

Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü'nde balık tutan bir vatandaşı da selamlayarak "rast gele" dileklerini iletti.

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