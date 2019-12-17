CHP Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 72 yaşına girdi. Kılıçdaroğlu'nun doğum günü parti merkezinde yapılan sürprizle kutlandı. Kılıçdaroğlu mumları üfledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde partililerin doğum günü sürpriziyle karşılandı. Çankaya CHP İl Örgütü üyeleri tarafından getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Kılıçdaroğlu, tebrikleri kabul ettikten sonra pastasını kesti.
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17 Aralık 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 72 yaşından gün aldı. 17 Aralık doğumlu Kılıçdaroğlu aynı zamanda bir Yay burcu...
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