CHP DEM’lenmeye Doyamadı

Rahmetli Süleyman Demirel’in "Siyasette 24 saatte çok şey değişir" sözünü bugünlerde çok sık görür olduk.

DEM Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş’ın ismi açıklanmıştı geçen haftalarda. CHP, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ile DEM Partisi bir kez fikir birliği yaparak İstanbul özelinde ittifak yapma konusunda mutabık kaldılar.

Neyin karşılığında mı?

Esenyurt’ta CHP’nin aday çıkarmaması, burayı DEM Partiye teslim etmesi. Bunun yansıra başka pazarlıklarda olabilir.

İmamoğlu İstanbul’u almak için CHP’nde kaos, böl parçala ve sistem dışına at yöntemini sürekli diri tuttu. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, İzmir’de Tunç Soyer, Ataşehir’de Battal İlgezdi ve Gürsel Tekin gibi 40-50 yıldır CHP’nde siyaset yapanları dahi bezdirdi, isyan ettirdi, istifa ettirdi.

Ekrem İmamoğlu; Belediye Başkanlığında oldukça başarı isimleri bile gündemine alıp aday yapmadı. Bu isimlerin rakip olabilme ihtimali bile İmamoğlu’nun uykularını kaçırdığı ortada.

İstanbul'da siyasi rüzgâr estiren, hatta fırtına estiren AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, İmamoğlu’nun korkulu rüyası.

İşte bu korku ve endişe hali İmamoğlu'nu tekrar DEM Partiye çekti. İmamoğlu DEM Partinin yörüngesinde. DEM Partinin himayesinde olmak İmamoğlu’nun oyunu yükseltmek yerine aşağı çeker.

Esenyurt, Mersin ve Adana'ya uzanan ittifak zinciri çok da şaşırtmadı, beklenendi.

Her siyasi partide yaşanan; kendi partisinde milletvekili, belediye başkanı hatta meclis üyesi adayı olamayanlar soluğu hemen başka partide alıyor. CHP'de bu defa aday yapılmayan çok daha fazla insanının istifasını veya isyanını gördük. CHP seçim sürecini oldukça kötü yönetti.

Ortada garabet bir durum var son güne kadar bekleyip, hatta eş başkanlara övgüler yağdırıp, aday olmadığını gördüğünde zehir zemberek açıklamaların yapılması siyasi ahlaka uygun olmayandır.

Siyaset sahnesinde değilde, sahnenin gerisinde yaşanmalı bu tür isyanlar.

Tepkiler Madenciliğe Değil İşletmelere Karşı Olmalı

Memleketim, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 9 ayrı can toprak altında kaldı. Bu yaşanan durum beni ve ülkemdeki duyarlı insanları derinden üzdü.

Madenciliği ve maden sahalarında yaşanan kazaları, sektördeki eksiklikleri gündeme taşıdı. Kazanın neden ve nasıl olduğuna dair yargı süreci başlatıldı. Kurtarma konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere, Erzincan’ın kıymetli valisi Doç. Dr. Hamza AYDOĞDU ve devlet bütün gücüyle Erzincan’da ve çalışıyor. Bir de olayı duyduğu anda Erzincan sevdalısı vekilimiz Mustafa Sarıgül sahadaydı.

Ortada büyük bir acı var. Bu acıya çanak tutanlar, kayıtsız kalanlar bu olayın sorumluları 9 cana kıyanlar yargı önüne çıkartılmalı.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; tepkiler madenciliğe karşı olmamalı. Maden işlemesine karşı olmalıdır. Bu iki durum pek çok defa karıştırılıyor.