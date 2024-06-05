CHP bu millete bu devlete özür borçlu

FETÖ terör örgütü Türkiye'nin ayağına vurulan bir prangadır. Tehlikeli ve sinsi olan bu yapının mağdur ettiği dindar kitle olayın artçıllarıyla hala sarsıntı yaşamaktadır. Dindar kitlenin yapı taşı aileler “biz okumadık çocuklarımız okusun” dediler.

Eğitime önem verdiler. FETÖ terör örgütü de emniyet, hukuk ve eğitim alanında kendine tampon bölge oluşturmuştu. Böylece hassas bir alanda örgütlenmiş, devletin kılcal damarlarına sızmayı başarmıştır. Hatta farklı sosyolojileri bile etkilemiştir.

İşte tamda böyle derinden ve ince ince sızan, devleti damar damar saran bu yapıdan kurtulmak çok da kolay olmayacak. O nedenle cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna rağmen temizlenme arınma tam anlamıyla olmadı.

FETÖ kirli yüzünü ilk 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonunda gördük. 17-25 Aralık operasyonu,

DEAŞ bahanesiyle başlattıkları TIR operasyonu,

15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar yapılan bütün saldırıları, Morfinlenmiş, düşünme yetileri engellenmiş tabanının bu planları görmesi pek de mümkün olmadı.

Hatta sadece dindar taban değil, “Atatürkçü ve Laiklik ilkesinin yegâne sahibi” CHP bile görmedi, göremedi ya da görmek istemedi.

Aradan geçen o kadar zaman içinde CHP içinden tek bir siyasetçi kalkıp "Biz hata yaptık, bu millete, bu devlete özür borçluyuz” demedi.

FETÖ elebaşının Persilvanya’da tutulmasına,

ABD'li yetkililerin FETÖ'cülere sahip çıkmasına,

Dünyanın 7 kıtasında özgürce yayılanlara baksalardı bu yapının emperyalizmin projesi, aparatı olduğunu görürlerdi.

FETÖ’yü kendi içindeki iktidar savaşı bitirecek. Çöküş kendi iç hesaplaşmasıyla gerçekleşecek. Bu kirli ihanet imparatorluğu miras değil, atık olarak geri dönüşüme gidecek.

Türkiye’yi ele geçirmek hiç kimsenin haddi değil, hele de böyle FETÖ paçavralarının.