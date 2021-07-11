'Chloe Loughnan'dan hiç beklemezdim' deyip Serdar Ortaç itiraf etti: Biz ayrıldık ama...
Borçları yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili sözleri herkesi şaşırttı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, normalleşme süreci sonrası ilk kez Kozyatağı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Ortaç sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni bir albüm çalışması yaptığını söyleyen Serdar Ortaç, "Best of Serdar Ortaç' yapıyoruz. Demet Akalın, Gülşen, Mustafa Ceceli, İrem Derici... Bütün sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eski sevgilisi Seçil Gür'ün albümde olup, olmayacağı yönündeki sorulara yanıt veren Ortaç, "Seçil 'Değmez' şarkısını okuyacaktı ama Ozan Çolakoğlu karar veriyor." dedi.
"Biz ayrıldık ama Ozan caymaz, bence yapar" diyen Ortaç "Tabii ki Seçil Hanım isterse ben isterim. İş başka, aşk başka ama ne yapıyor bilmiyorum. Bayadır görüşmüyorum." diye konuştu.