Chloe Loughnan Coronavirüse İtalya'da yakalandı! Karantina altında

Dünya genelinde pandemi ilan edilen Coronavirüs, İran, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde etkisini çok kötü hissettirdi. Ünlü popçu ile geçen senenin ortalarında evliliklerini bitiren İrlandalı manken Chloe Loughnan, tatil yapmak için gittiği İtalya'da mahsur kaldı.