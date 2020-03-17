Chloe Loughnan Coronavirüse İtalya'da yakalandı! Karantina altında
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran İrlandalı manken Chloe Loughnan, tatil için gittiği İtalya'da mahsur kaldı. Ünlü manken virüsün en çok vurduğu İtalya'da yakalandı.
Dünya genelinde pandemi ilan edilen Coronavirüs, İran, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde etkisini çok kötü hissettirdi. Ünlü popçu ile geçen senenin ortalarında evliliklerini bitiren İrlandalı manken Chloe Loughnan, tatil yapmak için gittiği İtalya'da mahsur kaldı.
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Çıkan haberlere göre Loughanan, dünya ile bağlantılarını kesen İtalya'da mahsur kaldı. Lüks bir otelde konakladığı söylenilen İrlandalı güzel, Türkiye'ye geri dönüş yapmak için karantinanın sona ermesini bekliyor.
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Ünlü model dün yaptığı paylaşımda virüs nedeniyle reyonlarda ürünlerin bittiğini gösteren bir market fotoğrafı paylaştı.
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Bunun yanı sıra yeni bir paylaşım daha yapan Chloe, evden dışarı çıkmadığını ve Netflix üzerinden dizi-film izlediğini gösterdi.
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