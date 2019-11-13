Chloe ile ayrıldı kumar batağına saplandı! Serdar Ortaç servet kaybetti
İrlandalı model Chloe Loughnan ile Ağustos ayında boşanan Serdar Ortaç'ın, bir casinoda oynadığı kumar nedeniyle dudak uçuklatan bir ücret kaybettiği söylendi.
Eskiden kumar oynadığı haberleriyle sıkça gündeme gelen Serdar Ortaç, son zamanlarda sakin bir hayat sürüyordu. Ancak 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yine kumar oynadığı öğrenilen Ortaç'ın, konser verdiği otelin casinosunda tam 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.
Daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklayan Serdar Ortaç'ın 120 bin dolar değerindeki borcunu, vereceği dört konserle ödeyeceği de söylentiler arasında yerini aldı.
Maddi durumu iyi değil deniyor: Ayrıca Serdar Ortaç'ın, yaşadığı ayrılığın ardından zor bir süreçten geçtiği ve maddi durumunun iyi olmadığı söyleniyor.
Chloe'ye ne kadar tazminat ödeyecek?
Ortaç'ın, eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenilmişti. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç'ın, tazminatı taksit taksit yatıracağı söylenmişti.