Charlize Theron baklava tercihi! The Old Guard filmindeki baklava sahnesi çok konuşuldu
The Old Guard filmindeki baklava sahnesiyle olay olan Charlize Theron, son açıklamasında baklava tercihi açıkladı.
Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'un son filmi The Old Guard'daki baklava sahnesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Theron, filmindeki baklava sahnesinde kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunuyor.
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Filmdeki repliğin ardından sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, ''En iyisinin Gaziantep’te yapıldığını duydum'' paylaşımında bulundu.
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Charlize Theron, son açıklamasında ise tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.
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