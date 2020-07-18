ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak'ı görenler 'Yok artık' dedi inanılmaz değişim
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan Zeynep Koçak, her geçen gün değişimiyle şaşırtıyor. Son halini görenler tanımakta zorlandı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın önceki halinden eser yok. Koçak, değişime kilo alarak başladı. Ardında da yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanıdığımız halinden eser kalmayacak derecede değişime uğradı.
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Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkat çekiyor. Sarı saçları yerine koyu bir renk tercih eden Koçak, bir de saçlarını kıvırcık hale getirdi.
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Şimdilerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.
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Bir kısım takipçisi bu değişimi estetiğe bağlarken bir kısım ise yalnızca kilo almasına bağlıyor.
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