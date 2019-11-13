ÇGHB'nin eski yıldızı Büşra Pekin'le evleneceği Ersay Üner 'den şoke eden karar
İlişkilerine sessiz sedasız yıllardır devam eden ve 2020 yılında evlenmeyi planlayan Ersay Üner ve Büşra Pekin'den ayrılık kararı geldi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenmesinin ardından birçok farklı yapımda yer alan Büşra Pekin, sevenlerini üzen bir haberi duyurdu. Genç komedyen, yıllardır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi ile ayrıldığını söyledi.
Sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Büşra Pekin, "Merhaba, biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı, dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik." ifadelerine yer verdi.
2020'de evleneceklerdi: Geçtiğimiz ay ikili hakkında çıkan bir haberde evlenecekleri müjdelenmişti. İş yoğunluklarından anca vakit bulabilen ikilinin 2020'de evlenecekti.
Yıllardır ilişkileri devam eden Pekin ve Üner çiftinin sade bir törenle İtalya ya da İspanya’da dünyaevine girmeye karar verdikleri söylenmişti.