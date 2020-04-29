Cezaevinden emniyete mektup yazıp, çocukları için bakın ne istedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'nin bu isteğine kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, dedelerinin merkez Seyhan ilçesindeki evinde kalan M.F.K. ile B.K.’ye dondurma ve çeşitli hediyeler götürdü. Polisleri karşısında gören çocukların sevindikleri görüldü. Y.K.'ın kızı B.K., "Babamı çok seviyorum. Onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım" dedi.