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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

Hastaneye kaldırıldı

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Nihal Candan tahliye olmuştu

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

"Defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı"

Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" dedi.

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