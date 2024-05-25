Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

"Defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı"

Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" dedi.