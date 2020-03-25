Ceza yıllar sonra itiraf etti ilk albümü için bakın neden vazgeçmiş
Ünlü rapçi Ceza, katıldığı bir söyleşideki itiraflarıyla şaşırttı. Ceza, ilk albümü olan Nefret'i çıkarmak için nelerden vazgeçtiğini söyleyince herkesin ağzı açık kaldı.
Müzikseverlere, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında müzik şöleni yaşatan Red Bull Music Festival İstanbul'a ev sahipliği yapan 'Red Bull House of Music' çatısı altında Türkçe Rap'in önemli ismi Ceza, takipçileriyle buluşmuştu. Ceza, müziğe olan tutkusu, kariyerine başlangıç öyküsü, karşılaştığı zorlukları ve Türkçe Rap'in dünü, bugünü ve yarınını anlattı.
Sanatçı, ilk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını belirterek "Müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" dedi.
Red Bull'un resmi sitesinde gerçekleşen 'Ceza ile bir Sohbet' başlıklı söyleşide konuşan sanatçı, müziğe olan tutkusunu babasının müziğe olan ilgisiyle keşfettiğini belirtti. İlk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını anlatan Ceza, "Nefret albümümü çıkarabilmek için 3-4 bin albümden oluşan müzik arşivimin tamamını elden çıkardım. Bir başka deyişle müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" diye konuştu.
Kendisinin diğer müzik türlerine de hayatı boyunca aşina olduğunu, klasik müzikten heavy metale, rock müziğe ve daha birçoğuna büyük ilgi duyduğunu belirten sanatçı, 90'lı yıllarda kendi yaptığı müziğin, ana akım ve rock mecrası tarafından dışarıda bırakıldığını ifade etti.