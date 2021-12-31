Ceylan'ın acı günü babası vefat etti Ahmet Avcı kimdir hastalığı neydi kaç yaşındaydı?
Ünlü şarkıcı Ceylan'ı kahreden ölüm... Ceylan'ın babası Ahmet Avcı vefat etti, Ceylan'ın babasının ölüm haberinin ardından Ahmet Avcı'nın hastalığının ne olduğu merak edildi. Peki Ceylan'ın babası Ahmet Avcı kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
Usta türkücü Ceylan babası Ahmet Avcı hayatını kaybetti. Avcı’nın geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat ettiği öğrenildi. Ünlü sanatçı Ceylan 2022'ye girmeye ramak kala babası Ahmet Avcı'yı kaybetmenin acısını yaşıyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi, acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ceylan, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" dedi.
İşte Ceylan avcı'nın Instagram'dan yaptığı o paylaşım... Alişan ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere pek çok ünlü dostu Ceylan'ı bu acılı gününde yalnız bırakmayarak taziye mesajlarını iletti.
Ceylan'ın menajeri Haluk Şentürk de sosyal medya hesabından Ahmet Avcı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Menajeri de acı haberi paylaşarak, başsağlığı diledi!
Şentürk paylaşımında “Değerli sanatçımız Ceylan'ın kıymetli babası Ahmet Avcı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Ahmet Avcı'ya Allah'tan rahmet, Avcı ailesine de başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.