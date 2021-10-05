Ceylan Ertem Altın Kelebek'e resti çekti tüm adaylıklardan çekildi

Ertem'in açıklamaları şöyle:

“En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı” gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödüllerinden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden, Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, bende çekiliyorum.