Ceyda Düvenci'nin muhteşem değişimi! Verdiği kilolarla gündemde..
Oyuncu Bülent Şakrak ile 2015 senesin de hayatını birleştiren Ceyda Düvenci, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.Ceyda Düvenci, önceki gün İstinye’de kameralara yansıdı. Ceyda Düvenci’nin verdiği kilolar sonrası yeni tarzı dikkat çekti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün İstinye'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Ceyda Düvenci'nin verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan ve sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.
birçok başarılı projede rol almış olan Ceyda Düvenci, tek başına alışveriş yaparak gününü değerlendirdi.
Verdiği kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Düvenci, gittiği güzellik merkezi yardımı ile inceliyor.