Ceyda Düvenci'den eşi Bülent Şakrak'a romantik kutlama herkesin beğenisini aldı

Ceyda Düvenci, eşi ile çekilen pozunu yayınlayarak altına şu sözler ekledi:

''Her geçen an daha çok biz... İyi ki doğdun sevgilim, dengim, dengem, doğrum... Seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için. Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi...''