Ceyda Düvenci'den eşi Bülent Şakrak'a romantik kutlama herkesin beğenisini aldı
Ceyda Düvenci, 43 yaşına basan Bülent Şakrak için sosyal medya hesabı Instagram'dan oldukça romantik bir paylaşım yaptı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Melisa ve Ali adında iki çocukları olan çiftten Bülent Şakrak, bugün 43 yaşına bastı. Düvenci, Instagram hesabından Şakrak'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Ceyda Düvenci, eşi ile çekilen pozunu yayınlayarak altına şu sözler ekledi:
''Her geçen an daha çok biz... İyi ki doğdun sevgilim, dengim, dengem, doğrum... Seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için. Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi...''
''Beraber kocamana bir ömür yaşayıp, son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim. Babalığına, sevgililiğine, dostluğuna, adamlığına, insanlığına, eşliğine hayran olduğum...''
''Sana, sen olduğun için her gün çok teşekkür ederim. Bıraksan günlerce yazabilirim seni, bendeki yerini, mutluluğumuzu... Ne büyük şans böyle dolu dolu yaşamak... Nice güzel yaşlar evlatlarımızla, dostlarımızla sevgilim.''