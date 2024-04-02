Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni duyanları şok etti! Meğer....
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma kararı alması magazin gündeminde şaşkınlık yaratmıştı. Şakrak'ın isteğiyle boşanan çiftin boşanma nedenine dair ortaya aylar sonra bir iddia atıldı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma kararı alması magazin gündeminde şaşkınlık yaratmıştı. Şakrak'ın isteğiyle boşanan çiftin boşanma nedenine dair ortaya aylar sonra bir iddia atıldı.
2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaztek celsede boşandı. Ünlü çiftin ayrılığına dair iddialar aylar sonra gündem oldu.
Bülent Şakrak'ın ayrılık istemesinin ardında ihanet olduğu iddia edildi. Gazeteci Seyhan Erdağ, çiftin ayrılık nedenine dair şu iddiada bulundu:
"Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş. Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer, kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.