Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni duyanları şok etti! Meğer....

"Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş. Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer, kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.