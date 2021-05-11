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Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Ceyda Düvenci, Instagram'dan eşi Bülent Şakrak ile özelini paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Düvenci'ye onlarca tepki dolu yorum geldi.

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Geçtiğimiz aylarda kızının ilk kez regl (adet) olmasını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla tepki çeken Ceyda Düvenci yine eleştiri tahtasında hedefe oturdu. Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği iki de çocukları olan çift, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ise tepki çekiyorlar. Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı bu paylaşımlardan biri oldu. Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu paylaştı. 

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Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Ceyda Düvenci, paylaşımına da "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi. 

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Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Düvenci'nin takipçileri, bu fotoğrafın onların özeli olduğunu Instagram'da paylaşmaması gerektiğini söyledi. 

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