Ceyda Düvenci Bülent Şakrak özelini paylaştı tepki yağdı! Filistin yanıyor çocuklar ölüyor...

Geçtiğimiz aylarda kızının ilk kez regl (adet) olmasını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla tepki çeken Ceyda Düvenci yine eleştiri tahtasında hedefe oturdu. Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği iki de çocukları olan çift, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.