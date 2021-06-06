Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi için ilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği başladı.
Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün başladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj kaplı denize girdi.
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Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı.
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Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi.
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