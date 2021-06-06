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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Demirören Haber Ajansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi için ilk adımı attı. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj temizliği başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren deniz salyasına karşı temizlik çalışmaları bugün başladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipleri, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde müsilaj kaplı denize girdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Ekipler, önce sahil kenarındaki tekneleri uzaklaştırdı ardından deniz salyalarını suda çembere aldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk adım: Deniz salyası temizliği başladı

Yüzeydeki deniz salyaları, motorlu pompayla çekildi.

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