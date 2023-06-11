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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları için flaş açıklama geldi. Özhaseki, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 kentte bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunun sürdüğünü, diğer taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam edildiğini vurguladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

Depremden 14 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti: "100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

"Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok."

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