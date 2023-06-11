Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Depremzede konutlarında inşaat süresi kısalacak

Depremden 14 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti: "100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var."