Ceviz yemenin bu faydalarına inanamayacaksınız!

Cevizin birçok faydası vardır. Diyabet ve kalp hastalıklarının risklerinin azaltılması, kanseri önlemeye yardımcı olması sağlığa olan en önemli katkıları arasında yer alıyor. Ceviz iştah kontrolünde de fayda sağlıyor. Ayrıca rutin olarak ceviz yiyenlerin yemeyenlere göre daha fazla kilo verdikleri görüldü.