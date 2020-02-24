Ceviz yemenin bu faydalarına inanamayacaksınız!
Ceviz birçok faydaya sahiptir hem vitamin hem mineral deposu olarak da bilinir. Ve ceviz yediğinizde vücutta değişimlere sebep olur. İşte cevizin inanılmaz faydaları...
Cevizin birçok faydası vardır. Diyabet ve kalp hastalıklarının risklerinin azaltılması, kanseri önlemeye yardımcı olması sağlığa olan en önemli katkıları arasında yer alıyor. Ceviz iştah kontrolünde de fayda sağlıyor. Ayrıca rutin olarak ceviz yiyenlerin yemeyenlere göre daha fazla kilo verdikleri görüldü.
Kalp sağlığı: Yapılan bazı çalışmalar cevizin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu da beraberinde kalp krizi, felç ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.
Düşük diyabet riski: Fazla kilolu insanların daha yüksek kan şekerine sahip olma olasılığı fazladır. Ceviz, kilo yönetimine yardımcı olarak obeziteyi önler ve diyabet riskini de azaltır.
Güçlü kemikler: Cevizde bulunan diğer bir mineral de kemikleriniz için önemli olan magnezyumdur. Magnezyum, vücutta kalsiyumun iyi emilmesi için yardım eder.