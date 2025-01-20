Cesur doğmak şanstır, cesur yaşamak başarıdır, güçtür.

Necati Özdemir / Avukat – Eski Bayrampaşa Cumhuriyet Savcısı

Bir dönem Bayrampaşa Cezaevinin efsanevi Savcısı,

Bir dönemin ağır ceza hâkimi,

Bir dönemin ipten adam alan, ipte adam sallandıran Avukat Necati Özdemir…

18/01/2025 Cumartesi sabahı saat 06.00’da Hak’ka yürüdü.

Kadına şiddet, kadına taciz, çocuğa taciz, haksız kazanç elde etmek, uyuşturucu… vs hepsinde demir yumruğunu masaya vuran, “ Bu güzel vatanı hiç kimse bir adım dahi geriye götüremez, bu saatten sonra bu mümkün değil” sözünü dilinden hiç düşürmeyen…

Sokak çocukları için çalışmalar yapıp onlara hayat veren, yol gösteren, iş sahibi yapıp onları evlendiren, ceza evindeki mahkumları insanca yaşama koşullarını sunan, mahkumları içerde kaldıkları sürede üretmeye, bir meslek grubunda yetiştirmeye çalışan, bunun için ceza evine atölyeler kurduran hatta ceza evinde mahkumların okuma yazma öğrenmesi için kurslar açtıran, mahkumları üniversite okumaları için gerekli tüm şartları oluşturan Necati Özdemir…

İhtiyaç sahibi öğrencilerin bursunu veren, evinin kirasını ödeyen bunun yanında da abilik etmekten geri durmayan Savcı Bey mekânın cennet olsun!

Tüm sohbetlerimizde devletine adanmışlığı gördüğüm cesur insan Savcı Necati Özdemir geldi geçti bu dünyadan…

Ölüm korkulacak bir şey değil, yaşanmış bir hayatın ödülü, en sevgiliye ulaşmadır derdi abim…

Ne denir ki ? Ölüm sadece acı ve çok soğuk…

PKK Türkiye’nin Beka Sorudur!

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli “Biz barış yapanla barış yaparız, silah bırakmayanlarla sonuna kadar savaşırız” derken barış isteyene barış eli, savaş isteyene demir yumruk demek istediler.

Türkiye, 50 yıllık PKK terör örgütüyle savaşıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın dediği gibi, 2025 yılında terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştirilecek.

Sayın Erdoğan “Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz” ifadesinde net bir duruş ve mesaj verdi.

Bu mesaj; sürecin nasıl şekil aldığına bakıp ona göre hareketin yumuşak mı, sert mi olacağının ifadesidir.

Terörist başı Apo’nun yaptığı çağrı nasıl karşılık bulacak.

Kandil, Suriye’deki PKK-YPG yapılanması, Türkiye’nin içinde kalan PKK kırıntıları, Avrupa ayağı ve DEM’liler çağrıya olumlu yanıt verdikleri senaryoda.

Bu süreçte; Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta silahların bırakılması ve örgütün tasfiye olması süreci devreye girecek.

Terör örgütünün silah bırakanları ve silah bırakmak istemeyenlerine uygulanacak sistem gündeme gelecek.

Suriye’de ve Irak’ta devlet yönetimleriyle nasıl bir çalışma yürütülecek?

Örgüt içindeki lider kadro, beyin takımı ne olacak?

Örgütte sorgulamadan sadece biat eden ve silah sallayanlar bir şekilde elde tutulabilir, fakat liderler için durum çok da kolay olmayacak kanısındayım.

Bunlar bu sürecin kritik ve çok önemli noktaları.

Tam aksi bir senaryo söz konusu olabilir mi?

Olduğu takdirde…

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın dediği gibi askerî harekât devreye girecektir. Bizim devlet aklı asla tek taraflı çalışmaz. Önemli konularda daima alternatifler vardır, hızla uygulanır. PKK sorunu Türkiye’nin beka sorunu o nedenle daha fazla odaklanılmaktadır.