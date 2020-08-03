Çeşme'de Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Daria Kyryliuk saldırıya uğradı!
Şeyma Subaşı'nın da arkadaşı olan Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme'deki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi.
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi.
Yüzü yaralı fotoğrafını paylaşan Daria, “Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kız arkadaşımın yüzüne yumruk atıldı, çok kötü yaralandık. Polise ayrıntılı ifade verdik” dedi.
Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız"