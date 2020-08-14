Çeşme'de lüks otelde kavga: Gözaltına alınanlar var

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'na yakın bir noktada bulunan otelin sahibi iş insanı Nuri A. ve akrabaları ile, otele personel sağlayan firmanın yöneticisi olan Yusufcan A. ve arkadaşları arasında, iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıktı.