Cesedi bakın nerede bulundu! Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında flaş gelişme
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında aranan ancak bulunamayan Burhan Aykurt olayında şoke eden gelişme yaşandı ve talihsiz adamın cesedi bulundu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla’nın Fethiye ilçesinde "İzmir’e gideceğim" diye evden ayrılan 15 aydır kayıp olan 35 yaşındaki Burhan Aykurt’u devam eden aramam çalışmaları sonucu bu gün üzücü haber geldi. Talihsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu. Peki Burhan Aykurt kim neden öldürdü? Burhan Aykurt ağabeyi Mahmut Aykurt'un cinayet ile ilgili ilgisi var mı? Detaylar haberimizde...
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Burhan Aykurt özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı.
Burhan Aykurt cesedi ormanlık alanda bulundu
35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. İfadelerinin çelişkili olması Burhan Aykurt'un cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. Bu gün yapılan araştırmalar sonrasında Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.
Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi.