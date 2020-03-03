Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs için sık sorulan soruları cevapladı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yeni tip koronavirüsü hakkında ‘sık sorulan sorular kılavuzu’ hazırladı. Ülkemizde COVID-19 vakası var mı? COVID-19 ile grip arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler? Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolarla hastalık bulașabilir mi? Evde yatarak koronavirüs iyileşir mi?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, yeni tip koronavirüsü hakkında ‘sık sorulan sorular kılavuzu’ hazırladı. Geçen aralık ayında ortaya çıktığından beri 3 bini aşkın can alan ve 90 bini aşkın kişide görülen virüsle ilgili sık yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle sıralanıyor:
1- Ülkemizde COVID-19 vakası var mı?
Hayır, ülkemizde 2 Mart 2020 itibariyle yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakası saptanmamıștır.
2- COVID-19 salgınına hazır mıyız?
Bugüne dek 50’den fazla ülkede 90 bine yakın vaka görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, 28 Șubat’ta salgın riskini tüm dünya geneli için ‘en yüksek’ düzeye yükseltti. Salgının görüldüğü ülkelerden ülkemize giriș-çıkıșlarla ilgili gerekli önlemler alınmıș olmakla birlikte hastalığın belirtisiz dönemde bulașabildiği düșünüldüğünde ülkemizde de görülme riski yüksek. Sağlık Bakanlığı, olası vakaların teșhis, tedavi ve takibi için her ilde belirli hastaneleri belirledi, gerekli alt yapı hazırlıklarını tamamlamıș ve güncel bilgilere göre vaka yönetim algoritmalarını olușturdu..
3- COVID-19 ile grip arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler?
Grip (influenza) ve COVID-19; bulașma yolları ve klinik belirtiler açısından birbirine benziyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yılda 290–600 bin kiși grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Son iki ayda grip nedeniyle ölenlerin sayısı COVID-19 nedeniyle ölenlerden en az 100 kat daha fazla. Sadece ABD’de bu yıl 26 milyon kiși grip geçirdi ve 250 bin kiși grip nedeniyle hastaneye yattı. 14 bin kiși hayatını kaybetti. Gripte ölüm oranı yüzde 0.05. Bu oran, COVID-19 ile karșılaștırıldığında daha düșük. Bunun nedeni gribe karșı toplumda yüzyıllardır olușan bağıșıklık, grip tedavisinde etkili antiviral ilaçların kullanılması ve gripte akciğer tutulumunun daha az olması.