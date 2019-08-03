Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor

Pakarda, müşterileriyle arasında kurduğu güven sayesinde mobil satışların geliştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ve Hollanda'da yaşayan birkaç tanıdığımızın bizden mobil olarak kurbanlık istemesiyle bu şekilde satışlara başladık. Her geçen yıl büyüdü. Satışlarımızın yüzde 50'sine yakınını bu şekilde yapıyoruz. Mobil olarak satışta müşterilerimiz kaç kiloluk bir hayvan istediklerini ya da bütçelerini bize iletiyor."