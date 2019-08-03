Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor

Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor

Edirne'de bir besici, kurbanlık almak için zaman bulamayan vatandaşlara, hayvanların fotoğrafını göndererek kolaylık sağlıyor. Vekaleti de mobil aldığını söylüyor.

Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor - Sayfa 1

Karaağaç Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Cem Pakarda, kurban seçmeye vakti olmayan müşterilerine, satışa çıkan kurbanlıkların WhatsApp uygulaması üzerinden fotoğrafları, kilogramları ve fiyatlarını iletiyor. Kurban pazarlığını da mesajlaşarak yapan Pakarda, anlaşmanın ardından hayvanlara bayrama kadar çiftliğinde bakmaya devam ediyor.

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Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor - Sayfa 2

Pakarda, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil kurbanlık satışına şehir dışındaki vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Kurbanlık için yetiştirdiği hayvanların yüzde 50'sini bu şekilde sattığını aktaran Pakarda, mobil kurbanlık satışını 5 yıldır uyguladığını kaydetti.

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Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor - Sayfa 3

Pakarda, müşterileriyle arasında kurduğu güven sayesinde mobil satışların geliştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ve Hollanda'da yaşayan birkaç tanıdığımızın bizden mobil olarak kurbanlık istemesiyle bu şekilde satışlara başladık. Her geçen yıl büyüdü. Satışlarımızın yüzde 50'sine yakınını bu şekilde yapıyoruz. Mobil olarak satışta müşterilerimiz kaç kiloluk bir hayvan istediklerini ya da bütçelerini bize iletiyor." 

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Cep telefonuyla mobil kurbanlık satıyor! Vekaleti dahi mobil alıyor - Sayfa 4

"Bizde uygun hayvanların fotoğrafını çekip, tartıya çıkardıktan sonra beğendiği hayvan için sanal alem üzerinden pazarlığımızı da yapıyoruz. Anlaşma sağlandıktan sonra bayrama iki gün kala kesim zamanını da bildiriyoruz ve her şey mobil olarak hallediliyor." 

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