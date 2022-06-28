Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin
Cep telefonundaki bazı uygulamalar sizi ekonomik ve sosyal açıdan yok edebilir. Google akıllı telefonlara yüklenen ve bilgileri çalan uygulamaları listeleyip bunları silin dedi.
Akıllı telefonlar şüphesiz hayatımızı kolaylaştırmak adına çok büyük bir nimet. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi, artık küçük parmak hareketleriyle halledebiliyoruz.
Ancak bu tarz teknolojik aletlerin faydalarının yanı sıra zararları da bulunabiliyor.
İşte Google'ın telefonlarınızda bulunmamasını ve bir an önce silmenizi önerdiği tehlikeli uygulamalar...
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.