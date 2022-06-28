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Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Cep telefonundaki bazı uygulamalar sizi ekonomik ve sosyal açıdan yok edebilir. Google akıllı telefonlara yüklenen ve bilgileri çalan uygulamaları listeleyip bunları silin dedi.

Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Akıllı telefonlar şüphesiz hayatımızı kolaylaştırmak adına çok büyük bir nimet. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi, artık küçük parmak hareketleriyle halledebiliyoruz.

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Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Ancak bu tarz teknolojik aletlerin faydalarının yanı sıra zararları da bulunabiliyor.

İşte Google'ın telefonlarınızda bulunmamasını ve bir an önce silmenizi önerdiği tehlikeli uygulamalar...

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Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

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Cep telefonunda silinmesi gereken uygulamalar! Google duyurdu hemen yok edin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

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