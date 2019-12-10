Cennet Mahallesi'nin Aliş'inin son haline bakın! Şimdi evli çocuklu
Bir zamalar ekranlarda fırtınalar estiren dizi Cennet Mahallesi'nin küçük oyuncusu Seyit Karabulut'un son hali çok şaşırttı. 2004 yılında yayınlanan dizide Aliş karakterine hayat veren oyuncu şimdi büyüdü, evlendi hatta bir çocuk babası oldu.
Cennet Mahallesi bir zamanların fenomen dizisi olmuştu. Tekrarları bile reyting listelerinde ilk sırada olan dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyordu. Dizinin kadrosundaki çocuk oyunculardan en dikkat çeken isim ise Aliş yani Seyit Karabulut olmuştu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Çağla Şıkel, Alşan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi 2004-2007 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizi, efsane Türk dizileri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.
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Dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Artık o aile babası.
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Aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut, şimdilerde evli ve bir çocuk babası.
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