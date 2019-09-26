Cengiz Abazoğlu defilesinde Gülşen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı
Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün modacı Cengiz Abazoğlu defilesinde sahne alarak giydiği kıyafetle çok konuşuldu.
Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, bu sefer Cengiz Abazoğlu'nun defilesine özel bomba bir kostümle sahneye çıktı. Gülşen, gece boyunca birçok ünlü ismin de podyumda yürüdüğü defilede ilgi odağı oldu.
Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde mini bir konser veren Gülşen, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defilede mankenlere adeta taş çıkardı.
Yüzlerce yorum geldi: Ayrıca Gülşen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bu pozlarla takipçilerinden yüzlerce yorum aldı. Gülşen'in sevenleri, özel dikim olan bu elbiseye bayıldıklarını dile getirdi.
Oğlunun eğitimi olay olmuştu: Öte yandan oğlunun eğitimi için eşi Ozan Çolakoğlu için Londra'ya yerleşen ünlü sanatçının Azur Benan için paraya kıydığı ve İngilizce öğrenmesi için 100 bin TL ödeyeceği çok konuşulmuştu.