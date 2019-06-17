Cenaze töreninde çelenk olay olmuştu! Deniz Akkaya'nın Binali Yıldırım açıklaması
Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden Deniz Akkaya, cenazede Ak Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yolladığı çelenge tepki gösterilmesiyle açıklama yaptı.
Ünlü model Deniz Akkaya, geçtiğimiz anneler gününü acılı bir şekilde geçirmiş, annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybetmişti. Akkaya'nın annesinin cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taziye için çelenk hazırlatmıştı.
Deniz Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Bu durum tepkilere neden olmuştu. Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermelerine dair açıklama yaptı.
Deniz Akkaya, gazeteci Tuba Kalçık'ın "Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze sırasında gerilim yaşandı" demesi üzerine şunları söyledi: "Evet, çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş.
Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip 'Çelengi kaldıralım isterseniz' dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve 'Çelengi daha da öne koyun' dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.