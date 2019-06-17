Cenaze töreninde çelenk olay olmuştu! Deniz Akkaya'nın Binali Yıldırım açıklaması

Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip 'Çelengi kaldıralım isterseniz' dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve 'Çelengi daha da öne koyun' dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.