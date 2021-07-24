BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47

Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın ve Seda Sayan'ın reklam yaptığını iddia eden Lerzan Mutlu demediğini bırakmadı.

Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

119
Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Tektaş'ın vefatı Seda Sayan'ı da yıktı. Ünlü şarkıcı, bu durumdan etkilendiğini belirterek 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıkladı.

219
Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Alişan'la yakın arkadaş olan Demet Akalın'ın cenaze törenine katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

319
Cenaze reklamı kriz çıkardı! 'Yazıklar olsun' deyip Lerzan Mutlu Demet Akalın ve Seda Sayan'a isyan etti

Alişan'ın yanına gitmediği ileri sürülen Akalın'ın cenaze günü de Bodrum'da sahneye çıktığı iddia edilmişti. 

419