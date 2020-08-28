Cemal Can Canseven'i Gülşen engelledi ne yapsa engeli kaldırtamadı
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, kendisini Gülşen’e affettirmeyi başaramayınca Instagram'dan hala engelli olarak kaldı.
Survivor yarışmasının tarihinde bir ilke imza atılarak Acun Ilıcalı ve yarışmacılar canlı yayın gerçekleştirmişti. Canlı yayında sosyal medya üzerinden gelen izleyici cevaplarını yarışmacıların tahmin etmesi istenmişti.
Cemal Can’ın sahte hesap sorusuna verdiği yanıt ise uzun süre konuşulmuştu. 5 tane sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can ''Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum'' demişti.
Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca yarışan Cemal Can’ın Gülşen itirafı engellenenler listesinden çıkması için yeterli olmadı.
Edis ve Gülşen’in son şarkısı Nirvana’yı sosyal medya hesabından paylaşan Survivor Cemal Can’ın ünlü şarkıcı henüz engelini kaldırmadı.