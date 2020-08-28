Cemal Can Canseven'i Gülşen engelledi ne yapsa engeli kaldırtamadı

Cemal Can’ın sahte hesap sorusuna verdiği yanıt ise uzun süre konuşulmuştu. 5 tane sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can ''Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum'' demişti.