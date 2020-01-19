Cem Yılmaz'ın yeni filmine boykot sosyal medyayı karıştırdı! Üstakıl göndermesi olay oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmine sosyal medyadan tepki yağıyor. #CemYılmazaBoykot etiketi Twitter'da birinci sıraya yükseldi. Tepkiler üzerine Cem Yılmaz, "İnsanları birbirine düşman etmeye çalışan üst akıla sesleniyorum, senin canın sağolsun üst akıl, benden sana ekmek çıkmayacağını artık anlasan ne güzel olur" mesajını paylaştı.
Cem Yılmaz'ın yeni vizyona giren filmi Karakomik Filmler sosyal medyada boykot kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Cem Yılmaz'a çok sayıda kişi tepki gösterse de, çok sayıda sosyal medya kullanıcı da ünlü komedyene destek oldu.
Cem Yılmaz'ın yeni filmine boykot kampanyasının başlatılmasının sebebinin Yılmaz'ın son dönemdeki siyasi sözleri olduğu iddia edildi.
CEM YILMAZ'DAN MESAJ: ÜST AKILA SESLENİYORUM
Tepkiler üzerine Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanları birbirine düşman etmeye çalışan üst akıla sesleniyorum :) senin canın sagolsun üst akıl :) benden sana ekmek çıkmayacağını artık anlasan ne güzel olur" ifadelerine yer verdi.
'CemYılmazaBoykot' etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi.
İşte #CemYılmazaBoykot etiketiyle paylaşılan bazı mesajlar: