Cem Yılmaz'ın yeni filmine boykot sosyal medyayı karıştırdı! Üstakıl göndermesi olay oldu

Cem Yılmaz'ın yeni vizyona giren filmi Karakomik Filmler sosyal medyada boykot kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Cem Yılmaz'a çok sayıda kişi tepki gösterse de, çok sayıda sosyal medya kullanıcı da ünlü komedyene destek oldu.