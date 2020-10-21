Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı'na önerisine tepki yağdı ne yapsa yaranamadı
Cem Yılmaz, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ücretsiz bir etkinlik teklifinde bulundu. Ünlü komedyen SMA hastası çocukları da unutmadı.
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bu kez takdir toplayan bir hamle ile sevenlerinin karşısına çıktı. Başarılı komedyen, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini açıkladı.
Konu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya öneride bulunan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
''Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.''
Ayrıca Cem Yılmaz, SMA hastası çocukları da es geçmedi ve hem Twitter hemde Instagram hesabından şu sözlerle çağrıda bulundu:
''Dostlarım; iyi, güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular... Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı. Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan, olmayanla paylaşacak. Bu böyle.''