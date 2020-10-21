Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı'na önerisine tepki yağdı ne yapsa yaranamadı

''Dostlarım; iyi, güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular... Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı. Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan, olmayanla paylaşacak. Bu böyle.''