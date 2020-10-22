Cem Yılmaz'ın çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi tepki çekmişti
Fahrettin Koca, Cem Yılmaz'ın koronavirüsle mücadelede çalışan sağlık çalışanları için yaptığı, çağrısına olumlu yanıt verdi.
Cem Yılmaz, bugün Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, Bakan Koca'nın sağlık personelleri ile ilgili çağrıya olumlu yanıt verdiğini ifade etti.
Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, yaptığı çağrıda ise sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, Yılmaz'ın SMA hastaları üzerine yazdıklarına ''Ben vermeyeyim devlet versin diyorsunuz'' yorumunu yazdı.