Cem Yılmaz'ı galada yalnız bıraktı Defne Samyeli ile büyük aşk sonlandı
18 Ekim'de vizyona girecek Karakomik Filmler serisinin ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada'sı için önceki akşam gala gecesi düzenleyen Cem Yılmaz'ın, sevgilisi Defne Samyeli ile ayrıldığı iddia edildi.
Ünlüler geçidine dönüşen galada Başta Cem Yılmaz olmak üzere oyuncular, film gösterimi öncesinde davetlileri selamladı. Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler'in galasına uzun bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin katılmaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Tv100'de yayınlanan Magazin hattının haberine göre ise çift 1 haftadır görüşmüyor. Defne Samyeli'nin filmin galasında katılmaması ise, ilişkinin bittiği konusunda güçlü bir delil sunuyor.
Ayrılık iddiaları bitmiyor: Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde arasının bozulduğu ve ayrıldıkları, geçtiğimiz aylarda da iddia edilmişti.
Yalanlamışlardı: İddialar üzerine Yılmaz Instagram hesabından sevgilisi ile bir paylaşım yapmış ve, "Delirmişler, vallahi delirmişler" diyerek iddiaları yalanlamıştı.