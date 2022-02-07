Cem Yılmaz'dan 'hayat pahalılığı' paylaşımı zamlara faturalara isyan etti: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli!
Cem Yılmaz son dönemde zamlarla beraber artan fiyatlara tepki göstererek "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" diye paylaşım yaptı!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, artan fiyatlara ve hayat pahalılığına ilişkin kişisel Twitter'ından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Son dönemde ünlü oyuncu ve şarkıcıların zam sonrası yüksek meblağlardaki elektrik ve doğalgaz faturalarını paylaşma ve tepki gösterme akımına kendi üslubuyla dahil olan Cem Yılmaz, "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" diye paylaşım yaptı, Twitter birbirine girdi!
Türkiye'de gündemin bir numaralı konusu olan ekonomik durum hakkında sert bir çıkışta bulunarak "Eskiden şey vardı, 'Ödediğiniz vergiler size yol, su ,elektrik olarak geri dönüyor'. Bir çok giden memnun ki yerinden, cok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler." ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla son dönemde yapılan zamlar ve akabinde artan fiyatlar, yüksek meblağlı faturalarla ilgili düşüncelerini dile getirmesinin ardından destek de gördü eleştirildi de...
Kendisine yönelik gelen bazı eleştirilere, ünlü komedyen yine kendi üslubuyla yanıt verdi.