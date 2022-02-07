Cem Yılmaz'dan 'hayat pahalılığı' paylaşımı zamlara faturalara isyan etti: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, artan fiyatlara ve hayat pahalılığına ilişkin kişisel Twitter'ından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Son dönemde ünlü oyuncu ve şarkıcıların zam sonrası yüksek meblağlardaki elektrik ve doğalgaz faturalarını paylaşma ve tepki gösterme akımına kendi üslubuyla dahil olan Cem Yılmaz, "Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" diye paylaşım yaptı, Twitter birbirine girdi!